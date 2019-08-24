Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич». Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Отмечается, что сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы «Мотор Сич» на следующей неделе в Киеве.
«Всё это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны. Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем», — отметил один из источников издания.
Другой источник добавил, что США не допустит, чтобы технологии производства двигателей для авиапарка большой грузоподъемности перешли к Китаю.
В феврале 2018 года стало известно, что украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов больше не будут поставляться в Россию из-за запрета Киева. До этого двигатели Д-436 производства запорожского предприятия «Мотор Сич» устанавливались на самолеты Ан-148, собираемые на Воронежском авиастроительном заводе, и на самолеты-амфибии Бе-200.