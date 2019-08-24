Прямой эфир

Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич». Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Отмечается, что сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы «Мотор Сич» на следующей неделе в Киеве.

«Всё это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны. Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем», — отметил один из источников издания.

Другой источник добавил, что США не допустит, чтобы технологии производства двигателей для авиапарка большой грузоподъемности перешли к Китаю.

В феврале 2018 года стало известно, что украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов больше не будут поставляться в Россию из-за запрета Киева. До этого двигатели Д-436 производства запорожского предприятия «Мотор Сич» устанавливались на самолеты Ан-148, собираемые на Воронежском авиастроительном заводе, и на самолеты-амфибии Бе-200.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болтон обвинил Китай в выходе США из ДРСМД
Болтон подтвердил выход из ДРСМД и назвал маловероятным продление СНВ-3

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019