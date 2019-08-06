Болтон обвинил Китай в выходе США из ДРСМД

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 6 августа сообщает Fox News.

По его словам, США хотят разместить свои боевые установки на Дальнем Востоке, поскольку у Китая якобы есть уже тысячи похожих ракет.

«Они не были участниками Договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать», — сказал он.

Помимо этого Болтон отметил, что Штаты хотят обсудить размещение ракет только в целях обеспечения безопасности союзников, а также американских военных в Японии и Южной Корее.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

При этом МИД РФ отметил, что действия Вашингтона обусловлены желанием «избавиться от ограничений» в производстве запрещенных договором ракет.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.