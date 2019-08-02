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МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения. По словам представителей ведомства, в Вашингтоне совершили серьезнейшую ошибку.

В МИДе отметили, что США запустили целую пропагандистскую кампанию, целью которой стало распространение дезинформации относительно якобы совершенных Россией нарушений ДРСМД.

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«Причина понятна: в США захотели избавиться от установленных им ограничений», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что сам Вашингтон многие годы игнорировал претензии российской стороны о нарушениях по выполнению ДРСМД. В ведомстве напомнили, что неоднократно жаловались на размещение на военных базах США в Европе пусковых установок «Мк-41», способных запускать крылатые ракеты средней дальности.

«Вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования», — отметили дипломаты.

По их словам, американская сторона специально подорвала жизнеспособность ДРСМД, «прикрывались рассуждениями, что ДРСМД устарел и в него требуется вовлечь третьи страны».

«Денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений. Это ведет к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями», — добавляется в тексте.

МИД призвал Вашингтон отказаться от развертывания создаваемых ими ракет средней и меньшей дальности, чтобы не брать на себя ответственность за рост напряженности в мире.

Ранее МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД со 2 августа 2019 года по инициативе США. Также эту информацию официально подтвердил Госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, вина за разрыв договора полностью лежит на России.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивает силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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