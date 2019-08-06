В Госдуме предрекли конец НАТО

НАТО становится всё менее востребованной организацией в современном мире, и в конечном итоге она прекратит свое существование, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Антон Морозов.

Накануне пресс-служба НАТО опубликовала речь генсекретаря организации, в которой он обозначил главные вызовы перед Североатлантическим альянсом. Речь идет о соперничестве сверхдержав, терроризме и киберпреступности. При этом угрозу усиления конкуренции крупных держав, таких как Россия и Китай, Столтенберг поставил выше терроризма.

«Для того чтобы сохранить эту организацию, руководство делает подобное заявление и пытается придумать мифические угрозы, которые исходят от России», — заявил депутат Морозов.

Однако, по его словам, всё большее количество стран хотят прекратить сотрудничество с НАТО и прекратить платить членские взносы. В частности, Турция явно отдаляется от организации.

Он также напомнил, что не Россия стала инициатором выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а Соединенные Штаты.

На обвинения Столтенберга в том, что Россия «аннексировала» Крым, депутат ответил, что полуостров воссоединился с Россией на основе референдума.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа по инициативе США, которые объявили о начале выхода из соглашения в феврале 2019 года. Россия такой шаг назвала дестабилизирующим и не раз предлагала Вашингтону продлить ДРСМД. Однако не получив позитивного отклика, Москва была вынуждена также приостановить выполнение условий договора.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.