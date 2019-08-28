Болтон допустил присоединение США и Великобритании к «нормандской четверке»

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон не исключил, что США и Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал во вторник, 27 августа, в интервью «Радио Свобода».

Политик отметил, что Вашингтон и Лондон могли бы подключиться к диалогу, если этого захотят страны «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция).

«Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и, я уверен, Великобритания, будут рады принять в этом участие», — сказал Болтон.

Помощник американского президента также не исключил, что глава Белого дома Дональд Трамп, а также украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Варшаве в рамках церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

В августе украинский МИД сообщил о подготовке к возможной встрече Зеленского с Трампом в конце августа — начале сентября в Польше, куда лидеры приедут для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября). Что касается полноценных переговоров глав государств, то они, как отметил 15 августа поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, состоятся через месяц или два в Вашингтоне.

В июле Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину фактически расширить «нормандский формат». В частности, он призвал встретиться в Минске и обсудить «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).