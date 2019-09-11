Рябков рассказал об ожиданиях после отставки Болтона

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Вашингтоном после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Мы многократно наблюдали в прошлом, что те или иные перестановки в составе администрации совершенно не ведут ни к улучшению отношений, ни к их нормализации, вопреки заявлениям, которые делают высокопоставленные представители той же самой администрации», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

По словам дипломата, в Москве нет никаких ожиданий в связи с кадровыми перестановками. По его словам, в России привыкли судить по делам.

«Когда мы увидим какие-то сдвиги в будущем, тогда, наверное, можно будет говорить о том, что что-то изменилось. Но повторяю, что в этом нет никакого элемента персонификации американской внешней политики», — заключил замглавы МИДа.

Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно ранее 10 сентября. Как написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп, причиной увольнения стали разногласия. Теперь исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.

В апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон находится на посту советника Трампа дольше всех своих предшественников. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России. По словам Трампа, Болтон пользуется репутацией «ястреба», а сдержать его нрав удается только самому главе Белого дома.