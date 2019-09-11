СМИ насчитали десять потенциальных кандидатов на замену Болтону

На должность помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности после ухода в отставку Джона Болтона претендуют по меньшей мере 10 человек. Об этом со ссылкой на источники сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что в числе претендентов в первую очередь телекомпания называет спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который по предварительной информации, сам заинтересован в службе на этом посту. При этом он пользуется авторитетом в Белом доме.

Одним из его конкурентом считается генерал-майор ВС США в отставке Рикки Уоддел. Ранее он был заместителем помощника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера. Кроме того, в тройке лидеров телекомпания называет спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна.

Также на должность претендуют посол США в Нидерландах Пит Хукстра, советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг, советник по нацбезопасности исполняющего обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни Роб Блэр, руководитель аппарата сотрудников Совета нацбезопасности США при Болтоне Фред Флитц и полковник в отставке ВС США Дуглас Макгрегор.

Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно ранее 10 сентября. Как написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп, причиной увольнения стали разногласия. Теперь исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.

В апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон находится на посту советника Трампа дольше всех своих предшественников. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.