В Кремле высказались по поводу отставки Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Это внутреннее дело США. Мы в это не вмешиваемся», — сказал чиновник, его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 10 сентября.

Также Песков ответил на вопрос о том, согласны ли в Кремле с мнением, что с отставкой Болтона шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возрастают.

«Наша позиция по ДСНВ хорошо известна и неоднократно излагалась президентом России», — пояснил представитель президента.

Об отставке Болтона стало известно ранее 10 сентября. Как написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп, причиной увольнения стали разногласия. Теперь исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.

В апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон находится на посту советника Трампа дольше всех своих предшественников. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

Как отметил российский сенатор Константин Косачев, Болтон поддерживал жесткие решения в американских подходах и всегда выступал против договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. К примеру, бывший советник Трампа уже заявлял, что ДСНВ, срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, потому что он «имеет недостатки». Со слов Болтона, Вашингтон хотел бы заключить новую сделку с участием России и Китая.