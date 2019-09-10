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Косачев оценил шансы на продление ДСНВ после отставки Болтона

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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С отставкой советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут возрасти. Таким мнением поделился глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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По его словам, надежда на продление договора сохраняется до конца его действия — февраля 2021 года. Однако шансы на достижение соглашений в срок с отставкой Болтона «как минимум не сокращаются», сказал он во вторник, 10 сентября, ТАСС.

Косачев отметил, что Джон Болтон поддерживал жесткие решения в американских подходах. «Он всегда выступал против договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, полагая, что они излишне ограничивают США и не дают им возможности демонстрировать свое превосходство», — сказал сенатор.

В Госдуме в отставке советника Трампа увидели признаки кадровой чехарды.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что отправил своего советника по национальной безопасности в отставку. По словам главы Белого дома, он был не согласен со многими предложениями Болтона.

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