В Госдуме отставку Болтона назвали признаком кадровой чехарды

Увольнение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона говорит о кадровой чехарде в администрации главы Белого дома Дональда Трампа и ставит под вопрос достигнутые при Болтоне договоренности. Такого мнения придерживается зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Такая чехарда кадров говорит о многом, и не только о самом Трампе, но и о тех людях, которые работают рядом, вместе с ним. Это очень плохой симптом, если он на короткое время берет людей, потом недоволен их работой», — сказал он «Интерфаксу».

Чепа задался вопросом, будет ли в дальнейшем Трамп завершать договоренности, достигнутые при Болтоне.

Другой зампред комитета Госдумы по международным делам, Дмитрий Новиков, считает отставку Болтона позитивной новостью, так как с его увольнением появилась надежда, что на пост советника Трампа будет назначен «более адекватный» человек.

Об отставке Болтона стало известно ранее 10 сентября. Как пояснил Трамп, причиной увольнения стали разногласия по многим вопросам.

В апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон находится на посту советника Трампа дольше всех своих предшественников. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

Ранее в мае Трамп рассказывал, что Болтон пользуется репутацией «ястреба», а сдержать его нрав удается только самому главе Белого дома.