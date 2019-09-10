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Трамп ответил критикам своих волос

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Фото: youtube.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников. Такое мнение американский лидер выразил на выступлении перед своими сторонниками в Северной Каролине.

Глава Белого дома посетовал на то, что мероприятие проходит на небольшой площадке. «У меня огромная аудитория, я бы хотел, чтобы у нас была арена побольше», — заявил Трамп, отметив, что его команда искала более крупную площадку.

По его словам, он был готов стоять перед большим числом сторонников даже под дождем и намочить прическу. «По меньшей мере я бы доказал, что это мои настоящие волосы», — цитирует американского лидера ТАСС.

«Возможно, они не так хороши, но, скажу я вам, они лучше, чем у большинства моих друзей, которые одного со мной возраста. Намного лучше», — подытожил Трамп.

Американский лидер несколько раз попадал в курьезные ситуации из-за своей шевелюры, а при любом удобном случае пытается доказать, что не носит парик. Так, в 2016 году он позволил телеведущему Джимми Фэллону «сделать что-то глупое и не президентское» — взлохматить политику волосы. Перед собственной инаугурацией Трамп радовался пасмурной погоде, «потому что люди поймут, что это настоящие волосы».

Более того, на одной из политических конференций Трамп продемонстрировал, где именно на его затылке находится плешь и как он ее скрывает. Секрет прически американского лидера раскрыл журналист Майкл Вулф в своей книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри».

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