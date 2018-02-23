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Трамп показал свой способ скрыть плешь на затылке

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп признался, что специально отращивает волосы, чтобы скрывать плешь на затылке. Также он продемонстрировал свой способ укладки, который скрывает данный недостаток от глаз окружающих. 

«Я пытаюсь, как только могу, скрыть эту плешь, ребята. Я работаю над этим изо всех сил», – сказал американский лидер на конференции представителей консервативных политических сил в пятницу, 23 февраля.

Трамп также показал собравшимся, где именно на затылке у него не хватает волос. И рассказал, что надо делать, чтобы плешь не было видно.

В США не один год ходят шутки о том, что Трамп носит парик, при любой возможности бизнесмен-республиканец опровергает эти слухи. В одной из передач на американском телевидении Трамп даже разрешил ведущему взлохматить свои волосы.

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