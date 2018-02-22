Трамп рассказал подробнее о своем предложении вооружать учителей

Президент США Дональд Трамп уточнил, что предлагает выдавать оружие для защиты только прошедшим специальную подготовку учителям, которые умеют хорошо им пользоваться.

«Я никогда не говорил «дайте учителям оружие», как об этом заявили фейковые новости CNN и NBC», — написал Трамп в Twitter.

Он уточнил, что предложил рассмотреть возможность дать скрытое оружие лишь учителям с военным опытом или прошедшим специальную подготовку.

«История показывает, что школьная стрельба длится в среднем 3 минуты. Полицейским требуется примерно 5–8 минут, чтобы добраться до места преступления. Вооруженные учителя смогут решить проблему раньше», — отметил он.

В американских школах нередко происходит стрельба, последний такой случай произошел 14 февраля в городе Паркленд. Бывший ученик Николас Круз, исключенный за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. В результате 17 человек погибли.