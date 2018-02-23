Трамп выступил за введение уже существующей системы оценки фильмов

Президент США Дональд Трамп предложил ввести специальную оценку для фильмов со сценами насилия. Однако данная система уже существует. Об этом пишет The Daily Beast.

Во ходе встречи с законодателями, президент назвал причиной массовых убийств жестокие компьютерные игры.

«Мы должны обратить внимание на интернет, потому что слишком много отрицательных вещей влияют на подростковые умы еще до того, как они окончательно сформированы. Все больше людей говорят об уровне жесткости в видеоиграх, и какое влияние они имеют на мировоззрение детей», - сказал глава государства.

Однако после этой речи Трамп возложил ответственность на Голливуд.

«Вы видите эти фильмы, какие они жестокие. И все еще дети могут их посмотреть, если в фильме нет сцен секса, но есть убийства. Возможно, стоит ввести систему рейтинга для таких кинолент», — заявил Трамп.

Как известно Американская ассоциация кинокомпаний уже оценивает фильмы на основе сексуального или насильственного контента. Однако неизвестно, осведомлен ли об этом Дональд Трамп, отмечает издание.

22 февраля в объективы камер попала шпаргалка, которую Трамп заготовил для встречи с педагогами и школьниками в Белом доме. На листке бумаги с надписью «Белый дом» были написаны заранее подготовленные фразы. Во время общения с детьми он не раз подглядывал в заготовку.