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МИД Китая опроверг информацию о драке за «ядерный чемоданчик» Трампа в Пекине

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Фото: Global Look Press/Shealah Craighead
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МИД КНР отрицает стычку между сотрудниками китайской и американской служб безопасности, возникшую из-за «ядерного чемоданчика» президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Пекин.

Об этом заявил распространил официальный представитель ведомства Гэн Шуан.

«Информация об этом не соответствует действительности», – цитирует его ТАСС.

Инцидент, информация о котором просочилось в СМИ, возник во время посещения американской делегацией Дома народных собраний. Один из агентов Секретной службы США, ответственный за транспортировку чемоданчика с ядерными кодами, был остановлен представителями службы безопасности КНР, которые не хотели его пускать.

Портал Axios 19 февраля сообщил, что дело почти дошло до драки, в которой участвовал глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

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