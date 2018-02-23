МИД Китая опроверг информацию о драке за «ядерный чемоданчик» Трампа в Пекине

МИД КНР отрицает стычку между сотрудниками китайской и американской служб безопасности, возникшую из-за «ядерного чемоданчика» президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Пекин.

Об этом заявил распространил официальный представитель ведомства Гэн Шуан.

«Информация об этом не соответствует действительности», – цитирует его ТАСС.

Инцидент, информация о котором просочилось в СМИ, возник во время посещения американской делегацией Дома народных собраний. Один из агентов Секретной службы США, ответственный за транспортировку чемоданчика с ядерными кодами, был остановлен представителями службы безопасности КНР, которые не хотели его пускать.

Портал Axios 19 февраля сообщил, что дело почти дошло до драки, в которой участвовал глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.