Трамп пришел со шпаргалкой на встречу с детьми

Президент США Дональд Трамп пришел на встречу с педагогами и школьниками в Белом доме с заранее подготовленными фразами.

Шпаргалка американского лидера не ускользнула от объективов камер журналистов.

Агентство Associated Press выложило фото, на котором Трамп держит листок с надписью «Белый дом» и несколькими вопросами, в Twitter.

Во время общения с детьми Трамп несколько раз подглядывал в заготовленную шпаргалку.

President Donald Trump holds notes during a White House listening session with students and parents affected by school shootings. (AP Photo by Carolyn Kaster) pic.twitter.com/Z0lZbSVaoF