Трамп пришел со шпаргалкой на встречу с детьми

Президент США Дональд Трамп пришел на встречу с педагогами и школьниками в Белом доме с заранее подготовленными фразами.

Шпаргалка американского лидера не ускользнула от объективов камер журналистов.

Агентство Associated Press выложило фото, на котором Трамп держит листок с надписью «Белый дом» и несколькими вопросами, в Twitter.

Во время общения с детьми Трамп несколько раз подглядывал в заготовленную шпаргалку.

President Donald Trump holds notes during a White House listening session with students and parents affected by school shootings. (AP Photo by Carolyn Kaster) pic.twitter.com/Z0lZbSVaoF — AP Politics (@AP_Politics) 21 февраля 2018 г.

22 февраля портал iz.ru сообщил, что президент США предложил разрешить школьным учителям скрытое ношение оружия и нанимать охранниками в школы только бывших военнослужащих. Предложения Трампа последовали после стрельбы в школе города Паркленд 14 февраля. Тогда бывший ученик школы Николас Круз расстрелял из винтовки 17 человек.