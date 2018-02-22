Прямой эфир

Трамп пришел со шпаргалкой на встречу с детьми

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп пришел на встречу с педагогами и школьниками в Белом доме с заранее подготовленными фразами.

Шпаргалка американского лидера не ускользнула от объективов камер журналистов.
Агентство Associated Press выложило фото, на котором Трамп держит листок с надписью «Белый дом» и несколькими вопросами, в Twitter.

Во время общения с детьми Трамп несколько раз подглядывал в заготовленную шпаргалку.

22 февраля портал iz.ru сообщил, что президент США предложил разрешить школьным учителям скрытое ношение оружия и нанимать охранниками в школы только бывших военнослужащих. Предложения Трампа последовали после стрельбы в школе города Паркленд 14 февраля. Тогда бывший ученик школы Николас Круз расстрелял из винтовки 17 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Родители Меланьи Трамп скоро получат американское гражданство
Трамп подписал документ о незаконности устройств для скорострельности винтовок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017