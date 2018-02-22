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Трамп предложил разрешить школьным учителям скрытое ношение оружия для защиты

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп предложил разрешить школьным учителям скрытое ношение оружия для защиты, передает «РИА Новости».

«Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы там (в школе) и там бы не было больше свободных от оружия зон», — сказал Трамп. Он также предложил, чтобы на работу охранниками в школы набирали бывших военнослужащих.

Кроме того, американский лидер пообещал, что процедуру проверки при покупке оружия в США ужесточат. Это необходимо для того, чтобы избежать в будущем трагедии, аналогичной той, что произошла в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» во Флориде 14 февраля, передает ТАСС.

Стрельба в школе в городе Паркленд произошла 14 февраля. Бывший ученик школы Николас Круз, исключенный за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. 17 человек погибли, трое из них были награждены посмертно медалями Армии США

Власти штата Флорида заявили о готовности казнить Николаса Круза, если суд вынесет соответствующее решение. 

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