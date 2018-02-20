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Троих погибших во Флориде школьников наградили медалями Армии США

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Фото: Global Look Prees/Orit Ben-Ezzer
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Трое учащихся, погибших во время бойни в школе «Марджори Стoунмэн Дуглас» в Паркленде (штат Флорида), посмертно удостоены медалей Армии США.

Награда вручена родственникам 14-летней Элайн Петти и 15-летнего Питера Вана, а в пятницу ее вручат родственникам 14-летнего Мартина Дьюка, сообщает The Daily Beast.

Медаль за героизм является высшей наградой Армии США для кадетов — слушателей курсов подготовки офицеров запаса, которые проявили героизм в опасной ситуации.

Ранее портал iz.ru писал, что петиция с требованием похоронить с воинскими почестями 15-летнего школьника Питера Вана, погибшего во время стрельбы в школе в американском городе Паркленде (штат Флорида), появилась на сайте Белого дома.

14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. Жертвами нападения стали 17 человек. В тот же день Круза задержала полиция.

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