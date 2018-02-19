Стрелок из Флориды за последний год купил целый арсенал оружия

Устроивший бойню в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в американском городе Паркленде Николас Круз в течение последнего года приобрел целый арсенал длинноствольного огнестрельного оружия. Об этом в понедельник, 19 февраля, передает телеканал CNN.

Сообщается, что следователи сейчас устанавливают, где хранилось указанное оружие. По предварительным данным, оно находилось не в том доме, где в последнее время жил Круз. Ранее стало известно, что ему удалось легально приобрести полуавтоматическую винтовку AR-15, из которой он вел стрельбу в школе, передает ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что жертвами стрельбы 14 февраля в школе стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был задержан в день атаки.

После ЧП в Паркленде состоялась многотысячная демонстрация с требованиями ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране.