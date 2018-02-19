Убитого в школе в США подростка хотят похоронить с воинскими почестями

Петиция с требованием похоронить с воинскими почестями 15-летнего школьника Питера Вана, погибшего во время стрельбы в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), появилась на сайте Белого дома.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Когда преступник открыл огонь в учебном заведении, Ван держал распахнутыми двери школы, чтобы как можно больше людей успели покинуть ее. Как отмечает телеканал, если бы не его действия, то жертв могло бы быть значительно больше. Однако самому Вану спастись не удалось.

«Ван погиб как герой, и к нему должно быть соответствующее отношение, он заслужил быть погребенным с воинскими почестями», — говорится в тексте петиции.

Эту идею поддержали уже более 20 тыс. человек.

14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. Жертвами нападения стали 17 человек. В тот же день Круза задержала полиция.