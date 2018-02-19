Школьники устроили у Белого дома манифестацию в связи со стрельбой во Флориде

Старшеклассники устроили акцию протеста у Белого дома, требуя от президента и конгресса США реальных действий по ужесточению контроля над оборотом оружия в стране.

Семнадцать учащихся — именно столько человек погибло в результате стрельбы в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркленде (штат Флорида) — легли на дороге перед металлической оградой напротив главного входа в резиденцию президента, передает ТАСС.

Позже к ним стали присоединяться другие подростки и взрослые. Многие участники манифестации держали в руках плакаты с надписями «Поддержите запрет на автоматические винтовки!», «Признайте, что насилие с применением огнестрельного оружия — кризисная ситуация, требующая действий».

14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушение дисциплины, открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. Жертвами нападения стали 17 человек. В тот же день Круза задержала полиция.