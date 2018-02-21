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Трамп подписал документ о незаконности устройств для скорострельности винтовок

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, руководствуясь которым, власти штатов могут объявить вне закона использование устройств для скорострельности винтовок.

Данные приспособления позволяют значительно обходить ограничения на скорость стрельбы из полуавтоматического оружия.

«Газета.ру» напоминает, что подобное приспособление использовал Стивен Пэддок, застреливший в Лас-Вегасе в октябре 2017 года 58 человек. Тогда американцы выступили за ужесточение законов о ношении оружия.

14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» во Флориде 19-летний Николас Круз открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки, жертвами стали 17 человек.

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