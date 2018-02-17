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Трамп пообщался с пострадавшими при стрельбе в колледже Флориды

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Фото: REUTERS/Eric Thayer
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Президент США Дональд Трамп приехал в госпиталь к пострадавшим от стрельбы в школе города Паркленд в штате Флорида.

Во время встречи Трамп отметил, что врачи проделали «невероятную работу», а также отметил оперативность экстренных служб.

14 февраля 2018 года в школе Marjory Stoneman Douglas в американском штате Флорида бывший ученик этой школы Николас де Джизус Круз устроил стрельбу. В результате стрельбы погибли 17 человек и 14 человек пострадали.

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