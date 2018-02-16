Полиция США опровергла сообщения о стрельбе в колледже под Сиэтлом

Полицейские американского города Кент к югу от Сиэтла (штат Вашингтон) не подтвердила информацию о стрельбе в одном из колледжей.

Ранее руководство учебного заведения сообщило в Facebook, что в колледже Highline штата Вашингтон проводят эвакуацию людей в связи с сообщениями о стрельбе. Всем студентам было рекомендовано найти убежище и не выходить из помещений колледжа.

«На данный момент мы не обнаружили каких-либо ранений или подтверждений стрельбы, но мы всё еще действуем, как будто это так, до того, как мы сможем дать подтверждение и завершить обыск», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как ранее писал портал iz.ru, в школе города Паркленд штата Флорида 14 февраля произошла стрельба. Бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз, застрелил 17 человек, еще десятки были ранены.