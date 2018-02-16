Колледж в штате Вашингтон эвакуируют из-за сообщений о стрельбе

В колледже Highline в городе Де-Мойн штата Вашингтон проводят эвакуацию людей в связи с сообщениями о стрельбе. Об этом руководство сообщает в Facebook на странице учебного заведения.

Всем студентам предписывается найти убежище и не выходить из помещений колледжа. Местное полицейское управление сообщило в Twitter, что стражи порядка прибыли на место происшествия, отмечает ТАСС.

На данный момент идет выяснение всех обстоятельств произошедшего. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в школе города Паркленд штата Флорида 14 февраля произошла стрельба. Бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз, застрелил 17 человек, еще десятки были ранены.