Десятикласснику прострелили руку на занятиях по стрельбе в школе Омска

Рваную рану кисти получил ученик 10-го класса одной из школ Центрального округа города Омска на уроке, когда школьники практиковались по стрельбе в тире. Пострадавший госпитализирован.

Несчастный случай произошел накануне. Стрелявшая по мишени девочка нечаянно прострелила руку своему однокласснику.

«Во время занятий по стрельбе, перезаряжая пневматическое оружие, у ученицы 2002 года рождения произошел непроизвольный выстрел, в результате чего ее одноклассник получил рваную рану кисти», — цитирует ИА «Город55» сообщение пресс-службы регионального УМВД России.

Команда, состоящая из шести учеников 9–10-х классов школы, готовилась к окружным соревнованиям по пулевой стрельбе из пневматической винтовки в спортзале учебного заведения под контролем учителя физкультуры, уточнили в пресс-службе администрации города.

Перед занятием с учениками в помещении, оборудованном тремя пулеулавливателями, был проведен инструктаж по технике безопасности, после которого учащиеся поставили подписи в журнале.

Первый выстрел произвел учитель, а затем по очереди участники команды. Ученик 10-го класса произвел выстрелы, после чего положил винтовку на стол, как и положено по технике безопасности, передав оружие по очереди девятикласснице.

Девушка произвела по мишени первый выстрел из двух полагающихся и начала перезаряжать винтовку. Хлопок послышался в момент защелкивания затвора. В это время десятиклассник, находившийся от стрелявшей на расстоянии 3 м, объяснял точность своего предыдущего выстрела физруку, показывая правой рукой в сторону мишени.

Внезапно молодой человек обнаружил кровь на своей руке, не почувствовав при этом боли. Преподаватель забрал у девушки винтовку, положил ее на стол, а затем вывел учеников из спортзала. Помещение, где находилось оружие, учитель закрыл на ключ, а раненого подростка отвел в медкабинет. Позже в школу вызвали скорую помощь и родителей.

Сообщается, что родители пострадавшего ребенка не имеют претензий к девушке-стрелку и школе.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.