Родители Меланьи Трамп скоро получат американское гражданство

Родители жены президента США Дональда Трампа имеют вид на жительство в США и скоро станут гражданами страны. Об этом сообщила в среду, 21 февраля, газета The Washington Post со ссылкой на Майкла Уалдса, юриста Меланьи Трамп.

По словам юриста, Виктор и Амалия Кнавсы «находятся в США на законных основаниях, имеют статус постоянных жителей». Уалдс отказался уточнить, когда они перебрались из Словении в Штаты и как получили грин-карты. Родители Меланьи Трамп «не являются членами администрации, и семья просит с уважением относиться к их праву на личную жизнь», добавил он.

Вопросы о наличии у родителей жены президента американского гражданства подняли правозащитники, которые пытаются не допустить ужесточения правил въезда в страну иммигрантов, пишет ТАСС. Трамп неоднократно публично выступал против цепной миграции.

Портал iz.ru писал о заявлении Дональда Трампа о том, что по лотерее Green Card в Америку приезжают «не самые лучшие люди». По его словам, из-за данной лотереи в США приезжают такие звери, как 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который на автомобиле наехал на пешеходов и велосипедистов на Манхэттене.