Первая леди США отказалась делать совместное фото с Трампом
В интернете появилось видео, на котором первая леди США Меланья Трамп отказалась делать совместное фото со своим мужем.
Как сообщают местные СМИ, этот казус произошел во флоридском аэропорту Палм-Бич. Согласно протоколу, американский лидер и его жена должны были выйти из самолета и ненадолго остановиться, чтобы журналисты сделали фотографии.
.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr— George Bennett (@gbennettpost) 3 февраля 2018 г.
На кадрах, опубликованных в микроблоге, видно, что первая леди США не дала руку Дональду Трампу. Она спустилась по трапу и быстро направилась к машине. Трамп в одиночестве помахал фотографам, после чего также пошел к автомобилю.
Ранее портал iz.ru сообщал, что порнозвезда Сторми Дэниэлз, ранее рассказывавшая о сексе с президентом США, в настоящий момент утверждает, что это слухи.