Первая леди США отказалась делать совместное фото с Трампом

В интернете появилось видео, на котором первая леди США Меланья Трамп отказалась делать совместное фото со своим мужем.

Как сообщают местные СМИ, этот казус произошел во флоридском аэропорту Палм-Бич. Согласно протоколу, американский лидер и его жена должны были выйти из самолета и ненадолго остановиться, чтобы журналисты сделали фотографии.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr