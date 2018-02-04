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Первая леди США отказалась делать совместное фото с Трампом

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Фото: Global Look Press/Al Drago
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В интернете появилось видео, на котором первая леди США Меланья Трамп отказалась делать совместное фото со своим мужем.

Как сообщают местные СМИ, этот казус произошел во флоридском аэропорту Палм-Бич. Согласно протоколу, американский лидер и его жена должны были выйти из самолета и ненадолго остановиться, чтобы журналисты сделали фотографии.

На кадрах, опубликованных в микроблоге, видно, что первая леди США не дала руку Дональду Трампу. Она спустилась по трапу и быстро направилась к машине. Трамп в одиночестве помахал фотографам, после чего также пошел к автомобилю.

Ранее портал iz.ru сообщал, что порнозвезда Сторми Дэниэлз, ранее рассказывавшая о сексе с президентом США, в настоящий момент утверждает, что это слухи. 

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