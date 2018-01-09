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Трамп заявил о готовности к широкой реформе по иммиграции

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к широкой реформе иммиграционного законодательства. Он также отметил, что рассчитывает на поддержку оппозиции в лице Демократической партии.

«Я считаю, что привлечь к нам демократов абсолютно необходимо, потому что это должен быть законопроект на двухпартийной основе», — сказал Трамп на совещании c сенаторами.

По словам президента, он намерен добиваться трех приоритетных целей: обеспечения безопасности границ, окончания «цепной миграции» дальних родственников к иностранцам в США и прекращения визовой лотереи.

Портал iz.ru писал о заявлении Трампа о необходимости отменить визовую лотерею, так как по ней приезжают лишь «худшие представители» стран. Он призвал конгресс «прекратить визовую лотерею и цепную миграцию».

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