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Трамп посоветовал не участвовать в выборах носящим парики

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Президент США Дональд Трамп посоветовал всем, кто носит парики, не участвовать в выборах. С таким заявлением он выступил в ходе встречи со сторонниками в штате Южная Каролина.

«Все говорили, что мои волосы ненастоящие, что они не мои, что я ношу парик. Но больше никто этого не говорит, потому что я был под проливными дождями, я был на ветру скоростью 60 миль в час <…> Если это не твои волосы, не иди на выборы», — цитирует Трампа агентство «РИА Новости».

Американский лидер несколько раз попадал в курьезные ситуации из-за своей шевелюры, а при любом удобном случае пытается доказать, что не носит парик. Так, в 2017 году он позволил телеведущему Джимми Фэллону «сделать что-то глупое и не президентское» — взлохматить политику волосы. Перед собственной инаугурацией Трамп радовался пасмурной погоде, «потому что люди поймут, что это настоящие волосы».

Более того, на одной из политических конференциий Трамп продемонстрировал, где именно на его затылке находится плешь и как он ее скрывает. Секрет прически американского лидера раскрыл журналист Майкл Вулф в своей книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри».

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