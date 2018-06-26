Трамп рассказал об идиллии в отношениях с женой

Президент США Дональд Трамп рассказал об отношениях со своей супругой — по его словам, они с Меланьей еще никогда так хорошо не ладили, как сейчас.

«У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов, как сейчас», — заявил американский лидер, отметив ум и стиль супруги.

В ходе выступления в штате Южная Каролина глава Белого дома раскритиковал СМИ, которые среди причин отсутствия первой леди на публике указывали пластическую операцию и разлад в отношениях с супругом, сообщает агентство «РИА Новости». Подобные слухи Трамп опровергал и ранее.

14 мая Меланья Трамп перенесла операцию на почках, через пять дней она вернулась в Белый дом. Позже в своем Twitter-аккаунте первая леди написала, что чувствует себя прекрасно, и призвала не спекулировать на ее здоровье.