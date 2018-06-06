Трамп рассказал о самочувствии первой леди США

Президент США Дональд Трамп заверил общественность, что его супруга Меланья чувствует себя хорошо, и обрушился с критикой на журналистов, пишущих о возможных причинах ее отсутствия на публике в течение последних недель.

На своей странице в Twitter хозяин Белого дома в очередной раз назвал СМИ «нечестными и злыми».

«Фейковые СМИ — нечестные и злые к моей жене и нашей прекрасной первой леди Меланье. Во время ее восстановления после операции они сообщали о чем угодно — от ее смерти до подтяжки лица, о том, что она покинула Белый дом (и меня) и уехала в Нью-Йорк или Вирджинию. Всё это ложь, она в порядке», — рассказал Трамп.

Американский лидер также указал, что на минувшей неделе четыре журналиста видели его супругу, направлявшуюся на встречу в Белом доме.

«Они ни разу не написали о том, что видели ее, потому что это помешает их повествованию о том, что она живет в другой части планеты, больна или что-то еще. Фейковые новости отвратительны!» — добавил Трамп.

На публике 48-летняя первая леди не появлялась чуть менее месяца, что спровоцировало многочисленные слухи о ее состоянии здоровья. 14 мая Меланья Трамп перенесла операцию на почках, через пять дней она вернулась в Белый дом.

Позже в своем Twitter первая леди США написала, что чувствует себя прекрасно, и призвала не спекулировать на ее здоровье.