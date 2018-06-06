Прямой эфир

Трамп рассказал о самочувствии первой леди США

0
Фото: REUTERS/Eric Thayer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заверил общественность, что его супруга Меланья чувствует себя хорошо, и обрушился с критикой на журналистов, пишущих о возможных причинах ее отсутствия на публике в течение последних недель.

Шах без мата
Почему американский план по Ирану похож на ультиматум

На своей странице в Twitter хозяин Белого дома в очередной раз назвал СМИ «нечестными и злыми».

«Фейковые СМИ — нечестные и злые к моей жене и нашей прекрасной первой леди Меланье. Во время ее восстановления после операции они сообщали о чем угодно — от ее смерти до подтяжки лица, о том, что она покинула Белый дом (и меня) и уехала в Нью-Йорк или Вирджинию. Всё это ложь, она в порядке», — рассказал Трамп.

Американский лидер также указал, что на минувшей неделе четыре журналиста видели его супругу, направлявшуюся на встречу в Белом доме.

«Они ни разу не написали о том, что видели ее, потому что это помешает их повествованию о том, что она живет в другой части планеты, больна или что-то еще. Фейковые новости отвратительны!» — добавил Трамп.

На публике 48-летняя первая леди не появлялась чуть менее месяца, что спровоцировало многочисленные слухи о ее состоянии здоровья. 14 мая Меланья Трамп перенесла операцию на почках, через пять дней она вернулась в Белый дом.

Позже в своем Twitter первая леди США написала, что чувствует себя прекрасно, и призвала не спекулировать на ее здоровье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меланья Трамп не поедет на встречу мужа с Ким Чен Ыном
Меланью Трамп выписали из больницы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017