Трамп объяснил надпись на куртке своей жены

Президент США Дональд Трамп объяснил, что означает надпись I really don't care, do u? (Мне действительно всё равно, а вам?) на спине куртки его супруги Меланьи.

В зеленую куртку с капюшоном и надписью на спине первая леди США была одета в то время, когда направлялась в Техас в центр для содержания детей нелегальных мигрантов.

Фотографии наряда Меланьи Трамп быстро попали в Сеть, где пользователи и представители СМИ пытались разгадать, что означает выбор подобной одежды, пишет сайт kp.ru.

Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что надпись относится к лживым СМИ. Его жена якобы узнала об их бесчестности и теперь ей «действительно всё равно».

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

20 июня Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается. Церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома.

19 июня Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью обеспечения безопасности страны. По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что с середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.