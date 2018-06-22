Трамп объяснил надпись на куртке своей жены
Президент США Дональд Трамп объяснил, что означает надпись I really don't care, do u? (Мне действительно всё равно, а вам?) на спине куртки его супруги Меланьи.
В зеленую куртку с капюшоном и надписью на спине первая леди США была одета в то время, когда направлялась в Техас в центр для содержания детей нелегальных мигрантов.
Фотографии наряда Меланьи Трамп быстро попали в Сеть, где пользователи и представители СМИ пытались разгадать, что означает выбор подобной одежды, пишет сайт kp.ru.
Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что надпись относится к лживым СМИ. Его жена якобы узнала об их бесчестности и теперь ей «действительно всё равно».
20 июня Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому практика разлучения семей нелегальных мигрантов прекращается. Церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома.
19 июня Трамп объяснил изъятие детей из семей нелегальных мигрантов в США необходимостью обеспечения безопасности страны. По его словам, власти намерены прекратить кризис на границе с Мексикой, а для этого им необходимо иметь возможность задерживать и выдворять из страны целые семьи, незаконно въехавшие на территорию Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что с середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Происходит это из-за того, что взрослых мигрантов правоохранителям задерживать можно, а детей — нет.