В Белом доме назначили и.о. советника президента США по нацбезопасности

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Каппермен, на этом посту он сменит Джона Болтона. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Хогана Гидли.

Уточняется, что ранее Каппермен занимал должность заместителя Болтона. Гидли также прокомментировал отставку Болтона, отметив, что его «приоритеты и политика, которой он придерживался, не соответствовали взглядам президента».

При этом, по словам госсекретаря США Майкла Помпео, Болтон не подал в отставку сам, а был уволен президентом США Дональдом Трампом.

Об отставке Болтона стало известно ранее 10 сентября. Как пояснил Трамп, причиной увольнения стали разногласия по многим вопросам. По словам американского лидера, заявление об отставке было положено советнику президента на подпись уже утром. Трамп поблагодарил Болтона за службу и заявил, что назначит нового советника на следующей неделе.

В апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон находится на посту советника Трампа дольше всех своих предшественников. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

Ранее в мае Трамп рассказывал, что Болтон пользуется репутацией «ястреба», а сдержать его нрав удается только самому главе Белого дома.