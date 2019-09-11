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Захарова обвинила Болтона в распространении ложной информации

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в Белом доме, обвиняя Россию в распространении дезинформации о спорах в американской администрации. Об этом 11 сентября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь МИД РФ напомнила, что в начале июня во время форума The Wall Street Journal Болтон обвинил Россию в распространении ложной информации о разногласиях в администрации Дональда Трампа.

Спустя три месяца после этого Болтон был отправлен Трампом в отставку, продолжила Захарова. При этом американский президент заявил, что был категорически не согласен с большим количеством предложений своего помощника, как и многие другие в администрации.

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«У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк?» — написала дипломат.

Среди виноватых Захарова перечисляет издание Wall Street Journal, организовавшее форум, агентство Bloomberg, цитирующее слова помощника Трампа, и самого Болтона.

«Ответ очевиден: все. Потому что пора», — заключила политик.

Ранее 11 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

По словам американского лидера, заявление об отставке было положено ему на подпись уже утром. Трамп поблагодарил Болтона за службу и заявил, что назначит нового советника на следующей неделе.

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