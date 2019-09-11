Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

По словам американского лидера, заявление об отставке было положено ему на подпись уже утром. Трамп поблагодарил Болтона за службу и заявил, что назначит нового советника на следующей неделе.