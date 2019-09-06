Импичмент на авось: в США демократы планируют новую атаку на Трампа

В США подходят к концу парламентские каникулы, в середине сентября конгресс вернется к работе. Тем временем в СМИ появилась информация о том, на чем сфокусирует свое внимание палата представителей со второй половины сентября. Как стало известно The Washington Post, демократы нижней палаты не намерены сдаваться в своей борьбе против президента США Дональда Трампа, которого они подозревают в нарушении закона. «Известия» разбирались, какую цель преследуют оппоненты действующего президента в условиях невозможности привлечь его к суду.

«Неправильный» президент

С момента вступления Трампа в должность президента США Демократическая партия, отказавшаяся признать поражение, пыталась доказать, что выбранный народом кандидат не может управлять страной. Его обвинили в сговоре с «врагом» — Россией , и два с половиной года, пока длилось расследование спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, все либеральные СМИ изо всех сил пытались настроить граждан против президента.

В своем итоговом докладе, резюме которого было представлено в апреле, Мюллер объявил: сговора не было. На вопрос о том, имело ли место препятствование правосудию со стороны Трампа, он не смог дать столь однозначного ответа, за что и уцепились демократы.

V1 Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер дает показания в суде, Вашингтон, США, 24 июня 2019 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Douglas Christian

За месяц в конгрессе были организованы слушания, на которых парламентарии намеревались расспросить сотрудников Белого дома о шести эпизодах возможного нарушения закона со стороны Трампа. Однако главная их ставка — бывший директор Белого дома по связям с общественностью Хоуп Хикс, которая входила в ближайшее окружение Трампа, — не сыграла , женщина отказалась отвечать на вопросы Судебного комитета, воспользовавшись тем, что закон о разделении властей дает ей возможность не отчитываться перед парламентом.

Также на слушаниях выступил Роберт Мюллер, однако он заранее предупредил, что будет обсуждать только те вопросы, которые уже описал в своем апрельском докладе. Таким образом, конгресс ушел на каникулы, так и не продвинувшись вперед.

Дорогие связи

В июле прокуратура завершила расследование дела о нарушениях финансирования избирательной кампании Трампа 2016 года, по которому в прошлом году был приговорен к трехлетнему заключению бывший адвокат президента Майкл Коэн. Он признал, что выплатил денежные компенсации двум женщинам, Карен Макдугал и Сторми Дэниэлс, чтобы они не заявляли о своей связи с Трампом до дня голосования на выборах.

V-2 Майкл Коэн на выходе из суда в Нью-Йорке, где он был приговорен к трем годам заключения после признания себя виновным в ряде преступлений, в том числе за нарушения в финансировании предвыборной кампании Дональда Трампа, 12 декабря 2018 года Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying

Эти выплаты стали нарушением закона о финансировании избирательной кампании , так как одна из них — компенсация, направленная Карен Макдугал, — была проведена через юридическое лицо, что нарушило запрет на корпоративные взносы. При этом Коэн, предположительно, использовал для выплат деньги, выделенные на предвыборную гонку, что является нарушением правил финансирования избирательной кампании.

Теперь, по информации The Washington Post, демократы, которые считают, что уже есть достаточно доказательств того, что Коэн действовал по просьбе Трампа, хотят провести слушания в конгрессе. По данным источника газеты, таковые запланированы на октябрь, и главной их темой станет роль, которую сыграл президент США при организации выплат за молчание. При этом сам Трамп и его команда последовательно отрицают, что знали о действиях Коэна.

Политические игры вслепую

Расследуя вероятные нарушения Трампа, демократы палаты представителей призывают спикера палаты Нэнси Пелоси согласиться с необходимостью начала процедуры импичмента президента. Однако она последовательно выступает против, указывая на существенные риски для самих демократов: расшатывание политической ситуации в стране и внутренний раскол могут нести угрозу государственности и ударить по позициям партии.

Но, как подчеркивает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, истинная цель сторонников импичмента — не юридическая, а политическая процедура.

М4 Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Stefani Reynolds

Те 130 демократов в палате представителей, что выступают за импичмент, на деле выступают за обращение в Правовой комитет с тем, чтобы получить от него заключение о возможности начала процедуры. При этом они понимают, что юридически провести ее будет крайне сложно: импичмент должен пройти голосование в сенате, который контролируется республиканцами. И лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл уже заявил, что все бумаги, касающиеся импичмента, которые поступят в сенат от ПП, будут немедленно «положены под сукно».

Васильев рассказал, что проведение политической процедуры импичмента означает создание ситуации, при которой президент либо сам объявит об уходе с поста, либо доверие к нему будет подорвано настолько, что на следующих выборах у него не будет шансов.

Еще один вариант политического импичмента — возможность того, что в ходе расследования против Трампа всплывут моменты, которые заставят республиканцев в конгрессе взглянуть на президента как на балласт, который тянет партию вниз. Дело в том, что часть республиканцев сената также будет переизбираться в 2020 году, и если партия сочтет, что поддержка Трампа может стоить ей большинства в Сенате, то его вполне могут «сбросить за борт».

V5 Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выступает с речью в честь Дня независимости США в Индианоле, штат Айова, 4 июля 2019 года Фото: REUTERS/Scott Morgan

При этом существует риск того, что в ходе импичмента политического конгресс окажется вынужденным инициировать и юридическую процедуру. А это, в свою очередь, может бумерангом ударить по Демократической партии , так как в стране идет борьба за мнение общественности. И если американцы посчитают, что демократы зря раскачивают лодку, те рискуют потерять контроль над палатой представителей.

Васильев отметил, что при политическом импичменте важно предоставить народу других кандидатов, но именно это обстоятельство является слабым местом Демократической партии. Четыре основных кандидата либералов — Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Камала Харрис — пока недостаточно сильны, чтобы конкурировать с Трампом, у каждого из них есть свои слабые места.

Эксперт указал, что увидеть предпочтения Демократической партии можно будет только ближе к праймериз — первичным выборам, на которых партия определяет своих кандидатов, — но и тогда победа над Трампом будет возможна только при всплывших компрометирующих его моментах и падении экономики.

В настоящее же время предсказать, как будет развиваться ситуация в США, совершенно невозможно. Это во многом зависит от того, что всплывет во время расследований против президента : под прицелом находятся как выплаты Дэниэлс и Макдугал в 2016 году, так и финансовая и налоговая отчетность главы государства. Также демократы не забыли о пяти эпизодах предполагаемого препятствия правосудию со стороны Трампа, слушания по которым проходили в мае–июле.

Разговоры не помогут

Иную точку зрения в беседе с «Известиями» высказал руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный. По его убеждению, все разговоры об импичменте так и останутся лишь разговорами.

«Поскольку не добились они [результатов] по поводу сговора Трампа с Россией, всё это лопнуло, а тут идет избирательная кампания 2020 года, за что-то надо цепляться демократам, какие-то претензии предъявлять Трампу», — сказал он. Ученый подчеркнул, что оппоненты пытались сместить Трампа с первых дней его президентства, но он по-прежнему находится на своем посту.

V6 Дональд Трамп на встрече с электоратом, Цинциннати, Огайо, США,1 августа 2019 года Фото: REUTERS/Bryan Woolston

Тем временем до президентских выборов остается чуть больше года и, если Демократическая партия настроена до последнего искать компромат и нарушения в деятельности президента, у нее остается не так много времени на продумывание избирательной стратегии.