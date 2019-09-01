Мать родна: российский ВВП выиграет от конфликта США и Китая

Торговая война между США и КНР может добавить к приросту ВВП России 0,01 процентного пункта , говорится в докладе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) при Минэкономразвития (есть у «Известий»). В Минэке уверены: конфликт Соединенных Штатов и Китая откроет новые ниши для отечественных производителей . Однако опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что противостояние двух стран создает экономическую неопределенность, которая может отрицательно сказаться на глобальном ВВП в целом.

Война без трофеев

Эскалация тарифной войны между Америкой и Китаем и перестройка торговых потоков может обеспечить ежегодный прирост российского ВВП на 0,01 процентного пункта ( 11,2 млрд рублей ). Такие расчеты содержатся в докладе ВАВТ. Пока влияние происходящих процессов на экономику РФ достаточно слабое, но в перспективе оно может привести к освобождению ниш для российских производителей в КНР.

Обострение торговой войны Вашингтона и Пекина негативно сказывается на всех без исключения странах, включая и Россию, прокомментировали «Известиям» в Минэкономразвития. Однако там добавили, что взаимные ограничения по широкому перечню товаров между США и КНР откроют для российского рынка дополнительные ниши . Отечественные производители сельскохозяйственной и промышленной продукции смогут увеличить поставки товаров на китайский рынок по многим позициям.

Но негативный эффект тоже будет, указали в министерстве. Ранее США также ввели повышенные пошлины в отношении российских металлургических компаний. По оценкам ведомства, российские экспортеры потеряли от этого 35 млрд рублей.

Автор цитаты С 2018 года в международной торговле растет число ограничительных мер, что говорит о развязывании и эскалации торговых войн по всему миру, подчеркивается в докладе. За неполный год, с октября 2017-го по май 2018-го, страны — члены ВТО и наблюдатели организации применили 429 регулирующих мер. По данным Global Trade Alert, 2018 год стал рекордным по применению протекционистских санкций странами «двадцатки». Лишь за 11 месяцев было зафиксировано 794 новых ограничения. Чаще всего для защиты внутренних рынков государства вводят антидемпинговые и компенсационные меры, субсидии по поддержке экспорта.

Расчеты института показывают, что эффект от введенных мер будет отрицательным как для самих инициаторов торговой войны, так и для остальных экономик мира. Между тем конфликт Китая и США разрастается. Стороны снова ввели взаимные ограничения, которые вступят в силу в сентябре и декабре этого года. Новые правила коснутся импорта из Америки общим объемом в $75 млрд, из Китая — в $300 млрд.

Долой иллюзии

Прогнозы экспертов по дальнейшему развитию ситуации в международной торговле неоптимистичные. Для российской и мировой экономики ключевой риск в связи с этой войной не в ограничениях и повышении тарифов, а в образовавшейся торговой неопределенности , подчеркнула один из авторов доклада — Татьяна Флегонтова. По ее словам, кардинальные изменения правил торговли привели к высокому уровню волатильности, которая мешает участникам рынка воспользоваться открывшимися возможностями.

Противостояние США и КНР порождает большую нестабильность, непонятны правила игры, подтвердила доцент РЭУ имени Плеханова Галина Кузнецова. Внешняя неопределенность отрицательно влияет на глобальную экономику.

Сложившаяся ситуация в мировой торговле имеет для России «маленькие плюсы, но большие минусы» , уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Из положительного — страна может улучшить торгово-экономические связи с КНР. Минус в том, что ссора двух гигантов станет катализатором ухода в рецессию всей мировой экономики, темпы роста которой уже замедляются. В следующем году она может вырасти менее чем на 3%, прогнозирует эксперт.

Однако по официальному прогнозу Международного валютного фонда, в следующем году мировой валовой внутренний продукт увеличится на 3,6%. Впрочем, это на 0,1 процентного пункта ниже, чем ожидалось изначально.

В российских бизнес-объединениях позитивно настроены на налаживание отношений с китайскими кооперативами, малым и средним бизнесом. По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, Россия может предложить партнерам из КНР выгодные условия и инструменты для инвестиций, гарантировать безопасность капитала и порядочность в делах.

Китайский бизнес готов к тесному сотрудничеству с российскими компаниями по широкому профилю товаров, включая сельскохозяйственную и промышленную продукцию, нефтехимию и металлургию . Также отечественные предприниматели смогут перенять опыт и интегрироваться в сферу информационных технологий, электроники, машиностроения, дистрибуции и других отраслей, где Китай силен и продвинут, резюмировал Александр Калинин.

Впрочем, торговая война далеко не зайдет, говорил ранее «Известиям» аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. До ноября 2020 года Дональд Трамп не решится до предела обострять отношения с Китаем и тем самым ставить под удар американские биржи, зная о том, что ни один президент США не переизбирался на падающем рынке.