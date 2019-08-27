Первая торговая: эскалация конфликта США и КНР не повлияла на Россию

Эскалация торговой войны между США и Китаем, а также вступление в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей» не оказали существенного влияния на российскую экономику . Индексы российских бирж на открытии торгов 26 августа просели незначительно. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали новые рестрикции США против России косметическими, однако добавили, что в торговой войне между Вашингтоном и Пекином победителей не будет , а ее последствия приведут к рецессии в этих странах.

Победителей не будет

В понедельник более значительное влияние на рынки оказала эскалация торговой войны между США и Китаем, чем введение санкций против российского госдолга, свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Московской биржи в 19:00 закрылся снижением всего на 0,09% и составил 2658,24 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,02% — до отметки 1268,25 пункта.

При этом азиатские рынки просели намного сильнее . В частности, индексы на биржах Шанхая и Токио снизились на 1,2 и 2,2% соответственно. Более существенным падением отличился индекс гонконгской биржи. На открытии он упал на 3,27% — до отметки 25 322.

Рынки АТР сократились посте того, как президент США Дональд Трамп заявил о повышении с 1 сентября пошлин на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как было запланировано, а на 15%. Увеличение на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение Дональда Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. Дополнительные барьеры на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг стал ответом на решение Америки ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд.

мосбиржа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Падение бирж АТР вопреки ожиданиям не оказало заметного влияния ни на российский, ни на европейский рынки акций, отметил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Это может быть связано с ремаркой Дональда Трампа о том, что Китай все-таки настроен на заключение торгового соглашения . Также играет роль осознание трейдерами, что новый виток торговой войны заставит мировые центральные банки дать рынкам больше стимулов, в том числе путем снижения ставок.

Победителей в торговой войне, скорее всего, не будет, напротив, это может привести к замедлению экономического роста как в Китае, так и в США, прогнозирует Сергей Суверов. Пострадает и Европа, так как экспорт промышленного оборудования Германии во многом завязан на Китай, экономика ФРГ вполне может вступить в рецессию, предупредил эксперт. Впрочем, от повышения пошлин могут все-таки выиграть облигации с высоким инвестиционным рейтингом и золото, показывающие уверенный рост с начала августа, считают в Тинькофф Банке.

Новый виток торговых войн может оказать давление на развивающиеся страны, в особенности на наиболее хрупкие из них — Турцию, Аргентину, ЮАР, считает старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. Однако российский рынок практически не продемонстрировал реакции: рубль слабо менялся.

Российская валюта по итогам торговой сессии понедельника незначительно снизилась по отношению к доллару и евро. На закрытии торгов курс американской валюты расчетами «завтра» составил 65,99 рубля (плюс 14,52 копейки). Евро равнялся 73,36 рубля (плюс 39,5 копейки). Однако к концу года рубль может ослабнуть до 67 руб./$, прогнозировали ранее опрошенные «Известиями» эксперты.

Впрочем, торговая война далеко не зайдет, уверен аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. До ноября 2020 года Дональд Трамп не решится до предела обострять отношения с Китаем и тем самым ставить под удар американские биржи, зная о том, что ни один президент США не переизбирался на падающем рынке .

Старые песни о главном

В понедельник также вступил в силу второй санкционный пакет США против России по «делу Скрипалей». Ограничения коснутся экспорта продукции двойного назначения, которая может быть применена для создания химического и биологического оружия. Кроме того, рестрикции будут препятствовать предоставлению и продлению займов России Всемирным банком и МВФ. Кредитным организациям США нельзя будет участвовать в первичном размещении суверенного долга России, номинированного не государственной валютой, а также выдавать кредиты российскому правительству не в рублях.

рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Второй пакет санкций США смело можно назвать старыми песнями о главном, так как он не содержит ничего принципиально нового, что могло бы оказать серьезное давление на рубль . А в том контексте, в котором он представлен, его можно рассматривать как формальность, заявил Сергей Дроздов.

— Другое дело, если бы Белый дом ввел санкции против рублевого госдолга, это действительно могло бы стать неприятной новостью. Однако против таких действий в прошлом году выступил американский минфин. Его глава Стивен Мнучен заявил, что ограничения на покупку ОФЗ могут негативно отразиться на крупных инвесторах из США, которые имеют в нем значительную долю, — напомнил Сергей Дроздов.

В текущей ситуации динамика рубля в основном зависит от настроений на внешних финансовых рынках. Российская валюта в среднесрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 65–67 руб./$, спрогнозировал Сергей Дроздов.