БезОсловно: Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии

Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам . Об этом «Известиям» заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Она отметила, что пока не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы . Однако в посольстве РФ в Осло заявили «Известиям», что Москва не планирует использовать трассу совместно с Норвегией, поскольку маршрут считается национальной транспортной артерией России . При этом Москва открыта для диалога со всеми международными партнерами по Севморпути.

Осло неверующий

Существующая часть Севморпути проходит исключительно в российских территориальных водах, ограничиваясь на западе Архангельском, а на востоке Чукоткой. Суда тем не менее идут и дальше — в незамерзающие порты Мурманска и Владивостока. Россия неоднократно говорила о планах расширять действующую магистраль, чтобы связать гавани Западной Европы и Азии — путь через СМП почти в два раза короче, чем маршрут через Суэцкий канал. Однако подобное расширение вызывает озабоченность у западных соседей России.

Например, как заявила «Известиям» министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде, норвежская сторона приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута.

— Пока маршрут действует в рамках имеющихся соглашений (то есть проходит вне норвежских экономических вод. — «Известия»). Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике , — подчеркнула министр. — Насколько я вижу, у СМП есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы.

Министр также заявила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для использования их в рамках СМП . Ранее российские эксперты предполагали, что порты острова, удобные с точки зрения расположения, могут быть задействованы для Севморпути.

норвегия Корабль «Шпицберген» на пирсе Киркенес, Норвегия Фото: Global Look Press/

— Шпицберген — часть норвежской территории. Он не является предметом для обсуждения в рамках данного проекта, — пояснила глава МИДа. — Нам еще предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом, а также влияние Севморпути на окружающую среду и соответствие требованиям экологов.

В посольстве РФ в Осло заявили «Известиям», что норвежская сторона на данный момент никак не причастна к проработке Северного морского пути, этот вопрос пока остается внутренним делом РФ и не касается королевства .

— Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем, — заявил старший советник посольства Владимир Исупов.

В посольстве также отметили, что проблематика судоходства на Шпицберген также сейчас остается вне рамок СМП, поскольку пока трасса проходит в пределах российских территориальных вод .

Между тем в апреле этого года посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИДа Николай Корчунов заявил, что Россия открыта для диалога со всеми международными партнерами по Северному морскому пути. Тогда этот вопрос касался сотрудничества Москвы и Пекина в развитии инфраструктуры на протяжении трассы. Видимо, участие Норвегии в проекте пока даже не обсуждается.

Свои порты дороже

России не нужно создавать новые порты на Шпицбергене для Северного морского пути, но следует озаботиться модернизацией уже существующих на арктическом побережье РФ . Об этом «Известиям» заявил член Совета по Арктике и Антарктике при Совфеде, директор центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.

— Наше присутствие на Шпицбергене надо поддерживать за счет диверсификации — развивать научное, образовательное сотрудничество, открыть колледжи по обучению угольному делу, например филиалы архангельских или мурманских вузов на острове, — поделился эксперт.

Он также отметил, что много раз присутствовал на выступлениях норвежцев по поводу Севморпути и всякий раз их представители заявляли, что им интересен СМП, но не как национальная транспортная артерия России, а как часть более крупного межматерикового маршрута.

СМП Ледокол «Адмирал Макаров» в проливе Босфор Восточный во время ухода в рейс по обеспечению летней навигации на трассе Северного морского пути в восточном районе Арктики Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

И пока в Осло медлят с присоединением к Севморпути, другие страны, например Япония и Китай, маршрутом заинтересовались всерьез . Пекин в лице официального представителя МИДа Лу Кана высоко оценил предложение России принять участие в совместном освоении СМП в рамках реализации инициативы «Один пояс — один путь». М аршрут позволит сократить расстояние между китайскими и европейскими портами почти в два раза — длина пути между Шанхаем и Роттердамом через российскую Арктику — 15 тыс. км, в то время как через Суэц — на 4400 км больше. Это позволяет китайцам сэкономить почти две недели пути — 35 дней вместо 48.

В марте нынешнего года глава «Росатома» Владимир Лихачев заявил, что провел переговоры с японскими коллегами, представителями крупных логистических компаний, и последние проявили большой интерес к проекту. Более детальное обсуждение участия японцев в Севморпути пройдет на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 4–6 сентября.