Канада начала военные учения в Арктике

Министерство национальной обороны Канады в понедельник, 24 февраля, информировало о начале ежегодных военных учений Nanook-Nunalivut в арктическом регионе страны Нунавут.

Учения продлятся до 27 марта, в них примут участие около 350 военнослужащих канадского 12-го танкового полка, канадские рейнджеры, группа боевых пловцов-ныряльщиков, а также транспортная авиация военно-воздушных сил Канады, передает ТАСС.

Кроме того, в учениях будут задействованы 12 дайверов из Бельгии, Финляндии и Франции, а также военнослужащие США.

Отмечается, что военнослужащие будут отрабатывать навыки подледного ныряния, а также патрулирования и проведения спасательных операций в арктических условиях.

По словам генерала Патрика Карпентье, проведение учений призвано поддерживать высокий уровень обеспечения безопасности канадских северных рубежей.

Ранее, 22 февраля, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. В смоделированной ситуации Россия совершила ограниченную атаку ракетами малой дальности на объекты НАТО в Европе.