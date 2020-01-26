Полузащитники Европы: у границ России разыграют «войну 2028 года»
Стартуют самые масштабные маневры по переброске войск из США в Европу за последние 25 лет. Основные мероприятия пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии. Более 36 тыс. военнослужащих США совместно с европейскими коллегами будут отрабатывать у границ России ведение «войны будущего», используя экспериментальную стратегию и новейшую боевую технику. В учениях примут участие почти 500 американских танков, самоходных орудий и тяжелых БМП, сотни летательных аппаратов, десятки тысяч единиц колесной техники. Сосредоточение сил будет идти с февраля по апрель. Сами маневры продлятся до июля и, по словам экспертов, серьезно накалят обстановку в мире.
Война с неназванным противником
Сценарий учений, активная фаза которых пройдет в апреле–мае, не оставляет сомнений в том, от кого планируется защищать Европу. Учения с боевой стрельбой пройдут в Латвии, Литве, Грузии, Польше и Германии. По сценарию конфликт условно произойдет в 2028 году с неназванным, но близким по силам НАТО противником.
Перенос в ближайшее будущее позволит протестировать стратегии и вооружения, которые еще только находятся в разработке. Он станет первой серьезной обкаткой в Европе новейшей американской доктрины многосредных боевых действий Multi-Domain Battle. К традиционному противостоянию на суше, море и в воздухе она добавляет противоборство в космосе и киберпространстве. Концепцию опробуют на серии командно-штабных учений союзных сил.
Одной из технических новинок станет установка на 14 танках Abrams комплексов активной защиты Trophy. Пока их немного даже у самих США. Но на учениях будет моделироваться ситуация, когда основная часть тяжелой бронетехники уже хорошо защищена от попадания противотанковых ракет.
Военнослужащие польской армии на параде в честь присоединения страны к НАТО
Кроме оборонительных отрабатывать будут и наступательные действия. Компонентом маневров станет высадка трех совместных воздушных десантов у границ России. Командовать ими и играть основную роль будут американцы. В Латвии вместе с ними десантируются испанцы и итальянцы, в Литве — поляки. Международной станет и выброска в Грузии. В Польше наведут понтонный мост, через который переправят 11 тыс. солдат и тяжелую боевую технику.
— Такие масштабные учения серьезно накалят обстановку, — сказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Тем более что основные мероприятия пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии, которые не только граничат с Россией, но и отличаются недружественным отношением к нашей стране. Та же Эстония недавно выдвигала к нам территориальные претензии.
Ситуация напоминает ту, что сложилась в Европе во время аналогичных крупномасштабных учений НАТО Able Archer в 1983 году. Тогда в СССР не исключали даже начала военных действий, и на время армия была приведена в повышенную боеготовность. Так или иначе у российских границ появится большое количество сухопутной техники стран НАТО, а в воздухе будут находиться десятки, а может быть, и сотни летательных аппаратов. Такие маневры потребуют особого внимания наших вооруженных сил, считает эксперт.
Учения армии НАТО в Литве
Прибывать войска из США начнут в конце января. Их сосредоточение займет пару месяцев, активная фаза маневров пройдет в апреле–мае. Последние из переброшенных в Европу солдат вернутся домой лишь в июле.
США объявили, что отныне такие учения станут ежегодными. По четным годам их масштаб будет соответствовать нынешнему, по нечетным — проводиться в сокращенном варианте.
Вся президентская рать
«Защищать Европу» отправляются солдаты из самых известных соединений американской армии. Главной ударной силой на учениях станет 1-я бронекавалерийская дивизия. Ее поддержат военные из 1-й танковой дивизии, 1-й и 3-й пехотных дивизий и знаменитой 82-й воздушно-десантной дивизии, бригада которой недавно была переброшена в Кувейт для возможной войны с Ираном. К ним присоединятся коллеги из размещенной в Европе на постоянной основе 173-й воздушно-десантной бригады и других частей. Не останутся в стороне морская пехота США, флот и ВВС.
Всего из США прибудут 20 тыс. солдат — эквивалент тяжелой дивизии. Еще 9 тыс. привлекут из постоянно расположенного в Европе американского контингента. Компанию им составят 7 тыс. солдат Национальной гвардии США и 750 резервистов.
Солдаты норвежской армии во время учений НАТО
На их фоне участие континентальных союзников, которые должны быть обеспокоены своей защитой больше американцев, выглядит непропорционально скромным. 15 европейских стран НАТО выставят на эти учения в общей сложности не больше 8 тыс. солдат.
После прибытия в европейские морские порты почти 500 американских танков, самоходных орудий и тяжелых БМП отправят по железным дорогам. Десятки тысяч единиц колесной техники пройдут по обычным автодорогам. Перевозить солдат будут в автобусах. Сосредоточение сил продлится с февраля по апрель.
— Транспортная инфраструктура Европы давно не сталкивалась со столь масштабными передвижениями боевой техники, — отметил военный эксперт Вячеслав Шурыгин. — Обычные ротации американской бронетанковой боевой группы не идут ни в какое сравнение. Командиры США и НАТО могли частично утратить практические навыки по их выполнению. Поэтому одна из задач учений — оценить, насколько инфраструктура и военные готовы к таким маршам, найти слабые места. Именно для этого на фазу сосредоточения отведено столько времени.
Европейские закрома
Даже для современной армии США переброска тяжелых танковых и пехотных дивизий с континента на континент — задача тяжелая, длительная и дорогая. 20 тыс. единиц техники, которую американцы задействуют на маневрах, прибудет из США, а еще 13 тыс. военные получат с баз хранения на месте.
В Европе сейчас действуют четыре крупных хранилища американской военной техники. На каждом из них есть всё, от танков и артиллерии до грузовиков и медицинских машин, чтобы укомплектовать танковую бригаду. Еще одна аналогичная база строится в Польше и будет введена в строй в 2021 году.
Американский военный транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III
Современная боевая техника хранится там в ангарах с контролируемым климатом и регулярно обслуживается. Считается, что достаточно будет лишь доставить до нее экипажи, чтобы быстро получить полноценные боевые части. Это дает возможность нарастить американские войска на континенте в кратчайшие сроки. Масштабные учения 2020 года дадут возможность серьезной проверки данной концепции. К ним привлекут технику, взятую из всех четырех хранилищ.
Одной из военных частей, которая прибудет в Старый Свет, будет боевая группа 116-й танковой бригады Национальной гвардии. Ее задача за 96 часов получить и подготовить технику. Затем на ней будет совершен многокилометровый марш на полигоны в Германии. От успешности такой проверки может зависеть вся концепция обороны европейских членов НАТО.