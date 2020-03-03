Стало известно о риске взрыва углеродной бомбы в Арктике

Дальнейшее повышение температуры в Арктике на 7–8 градусов может привести к экологической катастрофе в результате взрыва углеродной бомбы. Об этом рассказал вице-президент по стратегическому планированию и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун.

Он напомнил, что в вечной мерзлоте содержится огромное количество растворенного метана.

По словам Федуна, в России тема климатических изменений не на первом плане повестки, однако многие представители бизнеса уже задумываются о последствиях, особенно если будут введены так называемые трансграничные карбоновые налоги.

«А вторая часть мотивации — это общечеловеческая, поскольку Россия может быть в числе наиболее пострадавших стран от климатических изменений», — сказал Федун на презентации компании на тему «Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года».

Он указал, что Арктика — наиболее ранимая для климатических изменений зона. Топ-менеджер указал, что залежи CO2 в вечной мерзлоте делают из региона углеродную бомбу, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру — 6 февраля она поднялась до +18,3 градуса Цельсия.