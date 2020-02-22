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Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

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«Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней», — рассказал он Ura.ru. Такая закономерность, по словам Киселёва, подтверждается многолетними наблюдениями.

Зима в России преимущественно бесснежная. Это может обернуться нехваткой влаги в почве, что вредно для сельского хозяйства, отметил климатолог.

Ранее в феврале эксперты рассказали «Известиям», что теплая зима может привести к исчезновению в России комаров и снижению популяции речной рыбы. Насекомые просыпаются во время потепления, но гибнут, не найдя пищи. При этом их личинки составляют существенную часть рациона для мальков многих видов рыб, и от нехватки питания поголовье может заметно сократиться.

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