В «Лукойле» заявили о продолжении эпохи дешевой нефти как минимум до 2040 года

Эпоха дешевой нефти продлится минимум до 2040 года. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун.

По мнению топ-менеджера, нефть «никогда больше не станет дорогой, как было еще десять лет назад», передает «РИА Новости». Причиной он считает избыточный уровень добычи за счет сланцевой нефти в США, отмечает ТАСС.

«И то, что сегодня ОПЕК в очередной раз сократит производство нефти, это как раз говорит о том, что этот рынок избыточный», — сказал Федун.

В понедельник топ-менеджер представил в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.

28 февраля мировые цены на нефть продолжили снижение в ходе торгов. Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

31 января министр энергетики России Александр Новак рассказал, что ситуация с коронавирусом может потенциально привести к снижению спроса на нефть в мире. Россия готова реагировать совместно с другими нефтедобывающими странами ОПЕК+ в случае последствий для нефтяного рынка, добавил он.