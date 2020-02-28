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Силуанов увязал курс рубля с ценами на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ослабление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Глава ведомства подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний стоимости углеводородов.

«Резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель — я фантазирую — мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы», — цитирует Силуанова «РИА Новости».

По словам министра, бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля, однако «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курсовые соотношения.

Силуанов выразил уверенность, что цены на нефть не будут долго держаться на низком уровне. Он пояснил, что себестоимость добычи целого ряда нефтяных месторождений, в первую очередь сланцевых, всё же выше.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. При этом курс евро превысил 74 рубля впервые с 29 августа, а курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года.

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