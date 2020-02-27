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Экспорт российской нефти в США и Великобританию вырос вдвое

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Поставки российской сырой нефти в США и Великобританию в прошлом году выросли более чем вдвое в результате снижения цен на марку топлива Urals и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Турция в 2019 году также нарастила закупку российской нефти. Отмечается, что экспорт в Китай, Нидерланды и Германию не сильно изменился, отмечает «Газета.ру».

3 февраля управление энергетической информации США опубликовало данные по экспорту нефти и нефтепродуктов по ноябрь 2019 года. Из отчета следует, что в октябре 2019 года Россия поставила в США 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Таким образом, она вышла на второе место среди импортеров в США, обойдя Мексику.

22 января в Министерстве экономического развития России заявили, что санкции США против Ирана и Венесуэлы привели к увеличению экспорта нефти из РФ. В ведомстве отметили, что за январь–ноябрь 2019 года экспорт сырой российской нефти вырос на 3,8% и существенный вклад внесли закупки со стороны Турции и США.

13 октября сообщалось, что политика США ненамеренно поучаствовала в укреплении российской экономики. Речь идет об энергетическом секторе, на который повлияли американские санкции против Ирана и Венесуэлы. Нефть этих двух стран схожа по ряду параметров, после введения ограничительных мер бывшие партнеры Тегерана и Каракаса перешли на российскую нефть.

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