Трамп допустил новые санкции из-за покупки нефти у Венесуэлы

Вашингтон может ввести новые санкции в отношении государств из-за покупки нефти у Венесуэлы. Об этом во вторник, 25 февраля, в ходе пресс-конференции в Индии заявил президент США Дональд Трамп. Видеоролик выступления американского лидера опубликован на странице телеканала Fox News в YouTube.

По словам американского лидера, санкции могут быть серьезными. «Вы увидите через некоторое время», — пообещал он. Белому дому не нравятся события, происходящие в Венесуэле, подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что Трамп усилит ограничения в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Белый дом будет более агрессивно наказывать физические и юридические лица, нарушающие рестрикции.

18 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы. Они коснулись всего спектра деятельности компании, но не затронули «Роснефть».

По мнению властей США, ограничительные меры заставят Rosneft Trading сократить сотрудничество с Венесуэлой. Одновременно в Белом доме допустили, что компания попытается обойти рестрикции.

В Кремле американские санкции назвали незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ограничительные меры не повлияют на отношения Москвы и Каракаса.

7 февраля американские власти ввели санкции в отношении государственного венесуэльского авиаперевозчика Conviasa, обвиненного в поддержке «нелегитимного режима» президента Николаса Мадуро. Венесуэла назвала действия США агрессией.

24 января госсекретарь США Майк Помпео допустил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против Российской Федерации за поддержку властей Венесуэлы.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.