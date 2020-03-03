США признали отсутствие угрозы странам Прибалтики со стороны России

Россия в настоящее время не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

В понедельник, 2 марта, американский дипломат заверил журналистов, что страны Прибалтики являются «частью западного общества» и им сейчас ничто не угрожает.

Гилмор напомнил, что все три страны входят в НАТО и участвуют в общих учениях. При этом, по его словам, военные маневры альянса не угрожают России, пишет «РИА Новости».

Сами Латвия, Литва и Эстония регулярно заявляют о «российской угрозе» и просят в США и НАТО больше денег и вооружения для «сдерживания» России.

Так, в декабре президент Литвы Гитанас Науседа предложил провозгласить Россию угрозой мировому порядку, а несколькими месяцами ранее экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала создать новый военный блок против РФ.

Москва неоднократно отмечала, что никому не угрожает и не собирается ни с кем воевать, однако именно НАТО активно продвигается к российским границам и стягивает силы у рубежей РФ.