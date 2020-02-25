Прямой эфир

В Пентагоне сравнили войска на западе России с силами НАТО в Польше

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Войска на западе России превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике с точки зрения численности и географического расположения. Об этом заявил на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Регион раздора: кому выгодна милитаризация Прибалтики
НАТО планирует масштабные учения в Европе — к чему готовятся?

По его словам, Польша и страны Прибалтики остаются в центре внимания и для НАТО, и для России. Этот регион характеризуется наивысшим риском потенциального конфликта между Москвой и НАТО, подчеркнул Уолтерс в ходе выступления, опубликованного на странице ОВС в Twitter.

«Хотя силы НАТО в регионе сейчас помогают сдержать любое нападение со стороны России, военный контингент РФ в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы альянса, размещенные в регионе», — сказал Уолтерс.

Ранее в феврале президент Литвы Гитанас Науседа назвал американские войска в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. Без них страна не смогла бы «эффективно сдерживать российскую угрозу», заявил он.

24 декабря 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. А командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил о возросшей активности военных самолетов альянса у российских границ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы
Боевые самолеты НАТО стали вдвое чаще летать у границ РФ в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020